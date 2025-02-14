Российские агентства опубликовали видео возвращения в Россию Александра Винника, отпущенного из тюрьмы в США. Он поблагодарил Путина за помощь

РИА Новости и ТАСС опубликовали кадры возвращения в Москву освобожденного из американский тюрьмы россиянина Александра Винника.

На видео показано, как Винник выходит из самолета ВВС США, приземлившегося в Москве, с большой картонной коробкой в руках.

Скриншот из видео ТАСС

Скриншот из видео ТАСС

Также на видео Винник разговаривает с остающимися за кадром людьми, которые, в частности, интересуются, не хочет ли он перекусить, на что вернувшийся из США говорит, что дома его ждут мама и «супчик».

Винник рассказал, что в США ему не говорили, куда он летит, а на его вопросы отвечали, что не знают — «постоянно партизаничали».

«Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог», — говорит Винник, снятый в другой локации. Завершают ролик кадры встречи Винника с мамой

Александра Винника освободили из тюрьмы в США в обмен на бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, сообщила 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Фогель, который отбывал в России 14-летний срок по делу о контрабанде наркотиков, уже вернулся в США.

Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e (уже прекратила работу - прим. «Медуза»). Из Греции Винника сначала экстрадировали во Францию, а в августе 2022 года выдали США. На момент обмена приговор Виннику вынесен не был.

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