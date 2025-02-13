На гендиректора «Медузы» Галину Тимченко составили протокол по статье об «иноагентах»

В Черемушкинский районный суд Москвы поступил протокол о нарушении законодательстве об «иностранных агентах», составленный на генерального директора и издателя «Медузы» Галину Тимченко. На карточку административного дела обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Протокол составлен по части 1 статьи 19.34 КоАП — «об осуществлении лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента, если это действие (бездействие) не содержит признаков уголовно наказуемого деяния». По этой статье составляют протокол из-за того, что гражданин не подал документы в Минюст для включения себя в реестр «иноагентов».

Наказание по этой статье предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. Что именно стало поводом для составления протокола, неизвестно.

Суд зарегистрировал протокол 10 февраля. Рассмотрение назначено на 10 марта.

Минюст РФ объявил Галину Тимченко «иностранным агентом» 30 августа 2024 года.

В мае 2024-го в суд поступил протокол на Тимченко по статье об участии в «нежелательной организации» (20.33 КоАП). Поводом для него стал специальный эпизод подкаста «Что случилось», опубликованный в телеграм-канале «Медузы» 27 января 2024 года.

Комментируя составление протокола, Тимченко заявила: «Во-первых, как обычно, дело заводили криворукие ебланы. Я не участвую, я возглавляю нежелательную организацию. Могли бы сразу что-то посерьезнее [придумать], не размениваясь на мелочи. Во-вторых, совершенно все равно. То есть, я даже облегчение испытываю, а то я как заговоренная была. Непорядок, когда на сотрудников заводят дела, а руководитель как будто ни при чем».

По этому протоколу суд оштрафовал Тимченко на 14 тысяч рублей.