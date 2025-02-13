Президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля журналистам в Белом доме, что Украина, «конечно же», станет частью переговоров о завершении российско-украинской войны. Слова Трампа приводит телеканал CNN.

Отвечая на вопрос корреспондента CNN Кейтлан Коллинз о том, будет ли Украина сидеть за столом переговоров, Трамп сказал: «Конечно же, будет, я имею в виду, что они часть этого. Это должны быть Украина, Россия, другие стороны… В этой игре много развилок, вот что я вам скажу. Это очень интересная ситуация, но война в Украине должна закончиться».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 13 февраля, что Киев не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины. Он также сообщил, что рассчитывает на то, что в переговорах будут участвовать страны Европы.

Дональд Трамп 12 февраля созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а затем — с Владимиром Зеленским. Трамп объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны. В Кремле после этого заявили, что Вашингтон — главный «визави» России, а переговоры с Украиной будут идти параллельно «двустороннему российско-американскому треку».

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