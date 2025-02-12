Зеленский: Россия готовится отправить 100 тысяч солдат в Беларусь, как перед вторжением в Украину. Возможно, для наступления в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти России готовятся отправить в Беларусь большое количество войск, которые могут задействовать для вторжения в одну из стран НАТО. Об это он сказал в интервью The Economist, которое вышло 12 февраля.

«Я думаю, никто не понимает, что такое война, пока она не придет в твой дом. Я не хочу никого пугать. Она придет. Я просто говорю вам о фактах. Сегодня, когда мир медленно останавливает [президента РФ Владимира] Путина, медленно, слишком медленно, она придет. И это факт», — заявил Зеленский.

По его словам, он получил от украинских спецслужб информацию о том, что Владимир Путин формирует 10-15 общей численностью примерно 100 тысяч человек, которые отправят на учения в Беларусь, как было накануне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

«Он [Путин] скажет вам, что это тренировки, учения у границ Украины, как это было раньше. Но поверьте, это подготовка плацдарма для наступательных действий… Кто вам сказал, что он пойдет в Украину? Кто вам сказал, что он не пойдет в Литву? В Польшу?» — заявил Зеленский.

«Может быть так, что пока мы стоим, он готовит плацдарм для большого количества войск и просто берет этот плацдарм и идет в другом направлении. Он идет в Польшу, идет в Литву и оккупирует их. Почему никто не думает, что это произойдет?» — добавил Зеленский.

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину европейские страны НАТО начали готовиться к агрессии со стороны режима Владимира Путина. Различные страны Европы допускают, что Россия может напасть в ближайшие годы. Немецкий таблоид Bild писал в январе 2024-го, что Минобороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году, в Кремле тогда назвали публикацию Bild «уткой».

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