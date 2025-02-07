Проект «Беларускі Гаюн», отслеживающий «военную активность», остановил работу. Два дня назад из бота проекта произошла утечка

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» остановил работу, сообщил его создатель белорусский журналист Антон Мотолько в соцсети Х. Сообщение об остановке работы также появилось в телеграм-канале проекта. С чем связано это решение, не уточняется.

К твиту Мотолько прикреплен скриншот сообщения телеграм-канала «Книга ГУ «База», который называет себя близким к белорусским силовикам. В нем говорится, что «суды будут давать меньше срок за содействие уже закрытому экстремистскому проекту». Журналист никак не прокомментировал публикацию этого скриншота.

5 февраля «Беларускі Гаюн» сообщил, что в результате несанкционированного входа был получен доступ к чату с ботом, где собиралась информация от подписчиков проекта. «Если вы присылали информацию, которая может вас идентифицировать, или писали из аккаунтов, которые могут вас идентифицировать, вы под угрозой», — рассказал Мотолько. По словам создателя «Гаюна», утечка произошла из-за его ошибки.

7 февраля стало известно о первом задержании, связанном с утечкой. Задержанного опознали OSINT-активисты. Как утверждается, задержан 42-летний уроженец Мозыря Максим Никитенко, которые в последние годы работал на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. У него есть жена и двое детей.

«Беларускі Гаюн» занимался мониторингом военной активности в Беларуси. Среди прочего проект отслеживал российские беспилотники, залетевшие на белорусскую территорию, переброску военной техники и строительство оборонительных сооружений. В Беларуси «Беларускі Гаюн» включен в список «экстремистских» материалов.