На границе Беларуси и Украины в Гомельской области появились укрепления

Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» обнаружила, что в Гомельской области ведется строительство оборонительных сооружений. Так, на выезде из поселка Калинино была замечена строительная техника, а рядом с ним уже установлена линия противотанковых укреплений — «зубы дракона». Расстояние от места их установки до границы с Украиной составляет около 20 километров.

С чем связана установка на территории Беларуси «зубов дракона», неизвестно. В Гомеле, напоминает «Беларускі Гаюн», проходят учения территориальной обороны. Не исключено, что строительство фортификационных сооружений связано именно с ними.

«Зубы дракона» — укрепления из железобетона, которые препятствуют продвижению бронетехники, — используются в линиях укреплений на границе России и Украины. Например, в так называемой засечной черте, о строительстве которой глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в ноябре. Из таких же бетонных блоков бойцы ЧВК Вагнера строили оборонительную линию в захваченной РФ части Луганской области. Ее назвали «линией Пригожина». Аналогичные сооружения, сообщало Минобороны Великобритании, возводили и возле захваченного российскими войсками Мариуполя.

ЧВК Вагнера строит линию обороны в Луганской области Meduza