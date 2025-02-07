Мишустин доложил Путину: ВВП России достиг исторического максимума

Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам 2024 года достиг исторического максимума и составил 200 триллионов рублей. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет «Интерфакс» 7 февраля.

По данным Росстата, которые привел Мишустин, ВВП России вырос на 4,1%, то есть на 0,2 процентных пункта выше официального прогноза. «Это выше ожиданий. В декабре, причем, мы вышли на показатели теперь в 4,5% роста», — заявил глава правительства.

Кроме того, по словам Мишустина, Росстат уточнил данные по ВВП за три предыдущих года. Согласно новой версии, ВВП в 2023 году вырос на 4,1% (ранее сообщалось о росте на 3,6%).

Владимир Путин заявил на встрече, что темпы экономического роста в России в 2024 году оказались выше, чем «в так называемых развитых экономиках» (цитата по ТАСС). В ряде стран Евросоюза, отметил Путин, наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП. «Но это их проблемы. Мы знаем, с чем они связаны», — заявил президент.

В ходе встречи глава правительства сообщил, что жителей России за год выросли на 8,4%, а реальная зарплата по итогам 11 месяцев 2024 года — на 8,7%. «Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения», — заявил Мишустин.

Кроме того, добавил премьер-министр, инфляция в России за 2024 год составила 9,52% и «немножко подрастает». «Но принятые совокупные меры сегодня в денежно-кредитной политике, они уже начали замедлять кредитование экономики. Годовые темпы [инфляции] снижаются шестой месяц подряд», — заявил Мишустин.

Глава правительства добавил, что безработица в России сейчас находится на отметке 2,3%, а за прошедший год в среднем не превышала 2,5%.

Центральный банк РФ в 2024 году на фоне растущей инфляции повысил до 21%, что сказалось на стоимости кредитов и увеличило долговую нагрузку. Реальные ставки по кредитным картам в России в декабре 2024-го выросли на 39%. На этом фоне из крупных российских компаний, например, «Сбера», начали увольнять айтишников.

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