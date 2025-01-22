Реальные ставки по кредитным картам в России выросли почти до 40%
В декабре 2024 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт в России выросла до 38,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». Это рекордный показатель как минимум за четыре года.
Ранее такой резкий рост стоимости заимствований по кредиткам — на 9,8 процентных пункта, до 34,2% — происходил в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны.
Основной фактор роста — повышение ключевой ставки. В конце октября ЦБ РФ поднял ставку до 21% годовых.
Еще одна причина — это перераспределение спроса клиентов. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, при возросших ставках кредитования и общей закредитованности участились отказы по заявкам на обычные потребительские кредиты. Поэтому некоторым заемщикам удавалось заместить потребность в заемных средствах оформлением новых кредитных карт, пояснил Беликов.
«Но, конечно, кредитные риски для банков такое замещение не снижало, в связи с чем они сильно пересмотрели премию за риск по кредиткам. В результате получилось, что рост ПСК по кредиткам обогнал такой же рост по обычным потребительским кредитам», — отметил он.
Опрошенные РБК эксперты считают, что рост ставок по кредитным картам продолжится и может подняться до 45% годовых.