Сбербанк начал массово увольнять айтишников из дочерних компаний

Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

В дочерних компаниях Сбербанка начались массовые увольнения сотрудников, в том числе айтишников. Увольнения идут в сервисах доставки «Купер» и «Самокат», маркетплейсе «Мегамаркет» и логистической компании «Сберлогистика». Первым о начавшихся увольнениях 15 января сообщил телеграм-канал «Профсоюз работников IT», ссылаясь на слова сотрудников компаний. Информацию об увольнениях подтвердили источники CNews и «Ведомостей». Официально «Сбер» это не комментировал.

Все четыре компании, в которых увольняют сотрудников, входят в Ecom.tech — IT-подразделение «Сбера». «Ведомости» пишут, что увольняют сотрудников ООО «Инстамарт технолоджис» и ООО «Умное пространство». В первом из них трудоустроены IT-специалисты «Купера», во втором — работники IT-подразделений «Мегамаркета», «Сберлогистики» и «Самоката».

В зависимости от компании увольнения затронут от 30% до 50% сотрудников, сообщили собеседники «Профсоюза работников IT». Один из сотрудников «Купера», занимающий руководящую должность, рассказал «Ведомостям», что всего в Ecom.tech хотят уволить около 20% из восьми тысяч айтишников, то есть около 1600 человек. «Профсоюз работников IT» отметил, что на фоне увольнений из структур «Сбера» выросло число открытых резюме на ресурсах по поиску работы.

Два бывших сотрудника сервиса доставки «Купер» сообщили «Ведомостям», что HR-специалисты назвали официальной причиной увольнений «оптимизацию ресурсов». Сотрудник «Купера», занимающий руководящую должность, сказал, что оптимизацию объясняют тем, что необходимо показать прибыльность, а для этого — сократить расходы. «Объясняют это экономией бюджета и указанием сверху», — сказал CNews руководитель одного из отделов в Ecom.tech.

Один из источников «Ведомостей» сообщил, что о предстоящих изменениях в IT-подразделениях «Сбера» стало известно осенью 2024 года во время бюджетирования. В Новый год гендиректор «Купера» Анастасия Кудрявцева сообщила, что компанию ждет «непростой год» и планируются некие «изменения», рассказывают два собеседника в «Купере». В середине января HR-специалисты компании стали назначать встречи сотрудникам и предлагать уволиться по соглашению сторон с выплатой трех окладов, рассказал газете бывший IT-специалист «Купера». Еще один айтишник компании сказал, что есть и альтернативный вариант — увольнение через два месяца с выплатой одного оклада.

Руководитель одного из отделов Ecom.tech сообщил CNews, что к 18 января из «Купера» уволили 20% айтишников — 200 из 1000 человек. «Буквально говорили: пиши два списка: первая волна 45%, вторая — еще 9%. И многие руководители писали», — рассказал CNews сотрудник Ecom.tech. Один из руководителей «Купера» в беседе с «Ведомостями» привел те же данные: руководство планирует уволить 45% айтишников в первую волну и около 10% — во вторую.

Еще один IT-специалист из Ecom.tech сказал CNews, что в «Купере» «будут минимальные увольнения, так как это более успешный продукт». В то же время источник «Ведомостей», ранее работавший в «Купере», утверждает, что сотрудникам компании говорят, что увольнения могут затронуть половину профильных специалистов, то есть до 500 человек. По его словам, увольнения затронут в том числе тим-лидов (ведущих разработчиков).

Руководитель неназванной IT рекрутинговой компании рассказал «Ведомостям», что «Сбер» в январе сообщил, что приостанавливает инвестиции в Ecom.tech; источник знает об этом от одного из топ-менеджеров Ecom.tech. Собеседник газеты отметил, что руководство планирует «оптимизировать» до 50% персонала, начиная со стажеров и джуниор-специалистов. «Топы готовы уходить почти все, но им важно забрать с собой команды», — добавил собеседник «Ведомостей». Часть руководителей «Купера» ушли по собственному желанию, отказавшись увольнять подчиненных, сообщили газете один из топ-менеджеров компании и сотрудник, попавший под увольнение.

Больше всего увольнения коснулись маркетплейса «Мегамаркет», поскольку сервис показывает убытки, рассказал «Ведомостям» один из IT-сотрудников «Самоката», уволенный из компании. По его информации, в «Мегамаркете» уволили около 25% айтишников. Такую же оценку числа уволенных в беседе с CNews привел IT-специалист Ecom.tech. Один из сотрудников «Купера», занимающий руководящую должность, говоря об увольнениях в «Мегамаркете», сказал «Ведомостям»: «Там все было плохо еще в декабре».

Увольнения в маркетплейсе начались в ноябре-декабре 2024 года, рассказал один из бывших сотрудников, который попал под «оптимизацию». Он покинул «Мегамаркет» по соглашению сторон, получив три оклада. «До ухода больше года ничего не делал и занимался своими проектами и личной жизнью, а мне платили, будто я работаю на все 100%, и всех это устраивало», — сказал собеседник «Ведомостей». По его оценке, «Мегамаркет» уволил около 20% айтишников. IT-специалист Ecom.tech сказал CNews, что обычно сотрудникам «Мегамаркета» выплачивают при увольнении два-три оклада, руководителям — пять-шесть окладов.

В «Самокате» также предлагают сотрудникам подписать соглашение сторон и получить два-три оклада, а руководителям — до пяти-шести, рассказал «Ведомостям» бывший сотрудник «Самоката». По его словам, IT-подразделениям предлагают еще один месяц после увольнения.

Один из разработчиков IT-компании «Сбертех» (входит в группу «Сбера») рассказал CNews, что в начале декабря 2024 года руководство сообщило, что «оптимизирует управление в не приносящих прибыль местах», в том числе тех, кто работает на аутсорсе. По его словам, команды разработчиков начали объединять и переводить программистов на свободные должности, но на всех мест не хватит. «Те, кто остались пока не распределенные по командам, находятся без работы, а таких пока пятая часть команд. По сути зарплату платят, а работы нет», — сказал собеседник.

«Аутсорсинговые компании узнали, что не продлят договоры с декабря за пару недель [до сроков продления], но сотрудников в неведении держали до последнего, видимо думали, рассосется. В итоге они узнали одним днем, что у них больше проекта нет», — рассказал разработчик «Сбертеха».

«Профсоюз работников IT» сообщал в начале декабря, что «Сбер» с 2025 года решил прекратить сотрудничество по ряду проектов с аутсорсинговыми и дочерними компаниями. Среди них — «Айтеко», «Техно Диасофт», «ИТ Мастерс», Snap IT, IBS и «Работа.ру».

Представитель «Самоката» заявил «Ведомостям», что информация о массовых увольнениях в компании не соответствует действительности. При этом представитель сервиса не ответил, работают ли IT-специалисты в «Самокате» или в Ecom.tech. Представитель «Мегамаркета» отказался от комментариев. В «Сбере», «Купере» и «Сберлогистике» не ответили на запросы журналистов. В Ecom.tech нет пресс-секретаря.

В середине декабря издание The Bell сообщило, что в России начались активные увольнения IT-специалистов — как в технологических компаниях, так и в IT-подразделениях компаний в других сферах. Среди прочего увольнения затронули VK, МТС и девелоперскую группу «Самолет».

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