The Bell: в российских компаниях начали сокращать айтишников «Денег нет. Но все это скрывают»

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

В России в конце 2024 года начались активные сокращения IT-специалистов — как в технологических компаниях, так и в IT-подразделениях компаний в других сферах, сообщает 16 декабря издание The Bell в своей почтовой рассылке (доступна по подписке).

При этом сами компании стараются не раскрывать эту информацию или вообще отрицают, что в них идут сокращения, рассказали изданию специалисты по рекрутингу в IT. Один из них сказал, что «тихие сокращения» плавно шли в течение всего 2024 года, но в последние месяцы сокращений стало больше. «В паблик такое никто выносить не готов. Говорят: „Ну да, уволили, ну да, весь отдел, ну да, весь проект, но это не сокращения, что вы“», — рассказал собеседник.

Специалист по рекрутингу в IT сказал, что сокращения стали привычными: «К нам приходят целые команды». О сокращениях 11 декабря написал отраслевой телеграм-канал «Нецифровая экономика». Один из его собеседников сказал, что «очень дорогих сотрудников» сокращают «в условиях дорогих денег». Другой собеседник телеграм-канала отметил, что компании стремятся войти в 2025 год «с облегченными зарплатными ведомостями».

По данным The Bell, сокращения идут в VK и МТС, причем в обеих компаниях это отрицают. Среди других компаний собеседники издания назвали девелоперскую группу «Самолет», при этом в самом «Самолете» сообщили, что в 2024 году образовали в своей структуре отдельное направление «Самолет Технологии», чтобы не дублировать функции: «При создании новой единой модели мы упорядочили структуру и вспомогательный функционал. При этом штат разработчиков был сохранен».

подробнее о сокращениях в VK

«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает

подробнее о сокращениях в VK

«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает

Расходы на разработку также сокращает Сбербанк: по словам источников, он решил отказаться от сотрудничества с разработчиками IT-продуктов на аутсорсе. Также сокращения идут в компании «МойОфис», которая производит офисное ПО, призванное заменить продукты Microsoft Office. Основатель и бывший глава компании говорил, что из компании уволили всю команду топ-менеджеров, которых назначили осенью 2022 года, когда контроль в разработчике получила «Лаборатория Касперского». Сокращения проводятся и в других компаниях, сообщил «Профсоюз работников IT».

Компании начали сокращать айтишников из-за финансовых трудностей, говорится в рассылке The Bell. У группы «Самолет» упали продажи недвижимости, в МТС резко сократилась чистая прибыль, в VK и компании «МойОфис» — большой чистый убыток, в «Сбере» сократилась чистая прибыль, а из-за высокой замедлилась потребительская активность клиентов.

The Bell назвал главной проблемой российского бизнеса высокую ключевую ставку, которая растет с лета 2023 года и сейчас составляет 21% (по прогнозам, она может вырасти до 23%). Компании отказываются от дорогих проектов с неочевидной окупаемостью, говорят собеседники The Bell на рынке. «В результате „под нож“ идут целые команды, а сокращают не только маркетологов, но и разработчиков», — пишет издание.

о ключевой ставке

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о ключевой ставке

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Один из собеседников издания на рынке сказал, что разработчиков «перекупали задорого, а заработки компаний так сильно не росли». Кроме того, по его словам, многие проекты «не стрельнули». Он считает, что ранее рынок был перегрет, а «сейчас идет оптимизация»: «Экономика в жопе. Вроде айтишники всем очень нужны были, дефицит кадров, все дела. Но денег на развитие у рынка нет, маркетинговые инструменты схлопнулись. Хотя нужны и маркетологи, и айтишники, но денег нет. Но все это скрывают — потому что в России экономика не может быть в жопе».