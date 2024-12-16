РБК: эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки в декабре как минимум до 23%

Большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний — считают, что Банк России на заседании 20 декабря примет решение о повышении ключевой ставки до 23%.

Подъем ставки на 200 базисных пунктов, до 23%, ожидают 23 из 30 опрошенных экспертов. Еще четверо допускают, что ЦБ может действовать более жестко и повысить показатель в декабре сразу до 25% годовых. Один эксперт ждет пересмотра ставки на 300 базисных пунктов — до 24%. Лишь двое участников консенсус-прогноза не исключают, что ставка может остаться неизменной — 21%.

Если прогноз экспертов, ожидающих ужесточения денежно-кредитной политики, окажется верным, то декабрьский раунд повышения станет четвертым подряд и ключевая ставка вновь обновит исторический максимум.

В конце февраля 2022 года на фоне санкций и резкого падения курса рубля после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Затем регулятор последовательно снижал ставку. С декабря 2023-го по июль 2024-го ключевая ставка ЦБ была неизменной — 16%, но последние месяцы ЦБ ее повышает для борьбы с растущей инфляцией.

В конце ноября курс российской валюты начал резко снижаться. Некоторые эксперты и участники финансового рынка, включая первого заместителя председателя государственного банка ВТБ Дмитрия Пьянова, высказали мнение, что ЦБ следует стабилизировать курс рубля вместо повышения ключевой ставки для борьбы с инфляцией. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, в свою очередь заявил, что ЦБ это мнение «не разделяет».

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