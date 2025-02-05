Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе своего визита в Вашингтон подарил президенту США Дональду Трампу обычный и позолоченный пейджеры в память об операции против «Хизбаллы». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на «12 канал».

«Это была великолепная операция», — ответил Трамп. Он подарил Нетаниягу фотографию с их встречи и подписью: «Биби, великому лидеру».

О том, что Нетаниягу подарил Трампу два пейджера, также сообщил ТАСС советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, которые «Хизбалла» использует для оперативной связи. На следующий день таким же образом начали взрываться рации. В результате взрывов погибли, по данным министра здравоохранения Ливана, как минимум 37 человек, в том числе дети, пострадали около трех тысяч человек.

Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Ливана сообщало, что израильская разведывательная служба «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, которые закупила «Хизбалла», еще за несколько месяцев до операции.

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The Washington Post рассказала, как Израиль взорвал пейджеры боевиков «Хизбаллы» Для этого использовали «зловещую особенность» устройств — полученное зашифрованное сообщение можно было открыть только пальцами двух рук

Подробнее об операции

The Washington Post рассказала, как Израиль взорвал пейджеры боевиков «Хизбаллы» Для этого использовали «зловещую особенность» устройств — полученное зашифрованное сообщение можно было открыть только пальцами двух рук