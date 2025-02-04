Райффайзенбанк впервые за несколько лет получил убыток в 240 миллионов евро из-за суда в России

Российский Райффайзенбанк в четвертом квартале 2024 года получил чистый убыток в 240 миллионов евро, сообщает РБК со ссылкой на отчетность материнской структуры банка — австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI).

Как отмечают РБК и «Интерфакс», RBI зафиксировал убыток от российского актива впервые за несколько лет — такого не наблюдалось ни в пандемию COVID-19, ни в 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Потери Райффайзенбанка возникли из-за создания дополнительных резервов на 840 миллионов евро для покрытия возможных потерь по судебному иску в России. Речь идет о разбирательстве между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», строительным концерном Strabag и группой Raiffeisen. Ответчиком по делу выступает российская «дочка» RBI — Райффайзенбанк.

В декабре 2023 года RBI объявила, что собирается купить 27,78% акций Strabag у «Распериа Трейдинг Лимитед». По предварительным договоренностям, приобрести пакет акций должен был российский Райффайзенбанк за 1,51 миллиарда евро. Сделка, в частности, вызвала критику со стороны Минфина США, поскольку компанию Strabag связывают с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. Предприниматель был контролирующим акционером «Распериа», которая, в свою очередь, владела 25% Strabag SE. Однако, как утверждала Strabag SE, в марте 2024 года Дерипаска вышел из состава акционеров «Распериа Трейдинг Лимитед». В мае 2024-го группа Raiffeisen решила отказаться от сделки «из соображений осторожности», не получив одобрения на покупку от европейских регуляторов. В ответ «Распериа трейдинг лимитед» подала иск в арбитраж Калининградской области к десяти ответчикам, включая концерн Strabag и Райффайзенбанк. В компании утверждают, что представителей Rasperia отстранили от управления в Strabag, размыли долю этого акционера и лишили причитающихся дивидендов. Райффайзенбанк не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Через месяц суд наложил арест на акции Райффайзенбанка, а в январе 2025 года обязал организацию выплатить Rasperia более двух миллиардов евро. Представители Райффайзенбанка собирались оспорить это решение.

Группа RBI уведомляла о планах создать резервы для возможных выплат по иску в России еще в январе, но тогда не раскрывала сумму.

Согласно отчетности группы, по итогам 2024 года Райффайзенбанк заработал 873 миллиона евро, что на 34,9% меньше результата предыдущего отчетного периода. Это самый низкий уровень чистой прибыли российской «дочки» RBI после начала российско-украинской войны.

Как отмечает РБК, на финансовые результаты Райффайзенбанка в 2024 году также повлияло сокращение его чистых комиссионных доходов почти на треть (до 793 миллионов евро). Банк также перестал получать доходы от финансовых инструментов и торговых операций с ценными бумагами.

Raiffeisen Bank International объявила о планах свернуть бизнес в России еще в первые недели полномасштабной российско-украинской войны. Этого до сих пор не произошло. Ее «дочка» остается одним из крупнейших западных банков в России и входит в перечень системно значимых кредитных организаций, хотя и работает в стране с ограничениями.

RBI неоднократно критиковали за работу в России. Так, по данным Financial Times, в 2023 году семь крупнейших европейских банков, оставшихся в РФ, заплатили в российский бюджет около 800 миллионов евро налогов. Более половины всех выплат пришлось на Райффайзенбанк. Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность RBI сообщал, что в 2024 году ее «дочка» получила более 62 миллионов рублей от компании «Унихим», связанной с военно-промышленным комплексом России.

В середине 2024-го RBI обещала ускорить сокращение бизнеса в России. После того как в рамках разбирательства с «Распериа Трейдинг Лимитед» суд запретил продажу акций Райффайзенбанка, группа отмечала, что процесс ухода с российского рынка замедлится.