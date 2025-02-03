Bloomberg: Райффайзенбанк работает с компаниями, связанными с военно-промышленным комплексом России

Райффайзенбанк (российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International) в 2024 году получил более 62 миллионов рублей в виде комиссионных за свои услуги от российской компании «Унихим», которая поставляет свою продукцию предприятию военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность.

На сайте «Унихима» говорится, что это крупнейший в России производитель неорганических химических реактивов и веществ особой чистоты. Продукция компании используется в оптической и электронной промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

Согласно банковским выпискам, «Унихим» поставлял продукцию находящейся под санкциями российской компании «Равенство». «Равенство» — «одно из ведущих приборостроительных предприятий России в области корабельного радиоэлектронного вооружения и оборудования для Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России», говорится на сайте концерна «Гранит-Электрон», в который входит компания.

Из документов, с которыми ознакомился Bloomberg, следует, что в феврале и марте 2024 года «Унихим» получила 28 и 16 тысяч рублей от «Равенства» за свою продукцию, которая, как утверждает Bloomberg, может быть использована в «системах подачи топлива для ракет». Кроме того, в феврале прошлого года «Унихим» получила 74 тысячи рублей от еще одной попавшей под санкции компании — ПАО «Пролетарский завод», подразделения «Объединенной судостроительной корпорации».

Bloomberg отмечает, что за первую половину 2024 года через Райффайзенбанк прошли операции «Унихима» на 17,8 миллиона юаней и 28 тысяч евро «в рамках 17 различных валютных операций». «Поскольку Россия стремится обойти режим санкций, чтобы поддержать свою военную экономику, Пекин стал важным поставщиком сырья. Операции в юанях свидетельствуют о том, что „Унихим“ вела бизнес с контрагентами в Китае», — говорится в публикации агентства.

Представитель Райффайзенбанка заявил, что банк соблюдает все введенные в отношении российских компаний санкции. «Raiffeisen Bank International внедрил системы мониторинга и проверки для того, чтобы все транзакции и операции надлежащим образом контролировались и строго соответствовали законодательству о санкциях», — сообщили в банке.

Raiffeisen Bank International объявила о намерении свернуть деятельность в России еще в первые недели полномасштабной российско-украинской войны. Через год группа сообщила, что рассматривает два сценария выхода с российского рынка — продажу «дочки» или вывод этого актива из состава группы.

По данным Financial Times, в 2023 году семь крупнейших европейских банков, оставшихся в России, заплатили в российский бюджет около 800 миллионов евро налогов. Более половины всех выплат пришлось на Raiffeisen Bank. Также газета отметила, что прибыль группы от российского бизнеса в 2021-2023 годах увеличилась более чем в три раза (до 1,8 миллиарда евро).

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