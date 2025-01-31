Москалькова: украинские военные делились едой с жителями Курской области, не надо видеть в Украине только «империю зла»

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, выступая 30 января в Госдуме, заявила, что в Украине не надо видеть только «империю зла», потому что люди там «разные». На ее выступление обратил внимание канал RTVI.

По словам омбудсмена, она разговаривала с жителями Курской области, которые были вывезены в Украину, а затем возвращены в Россию. Они рассказывали «разное», отметила Москалькова.

«[Они рассказывали и о том], как украинские военнослужащие приносили им свою еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиваться и видеть в них только „империю зла“. Они [украинцы] разные. И как они спасали от наемников, с которыми они пришли, потому что у тех нет ничего святого», — заявила омбудсмен.

Она добавила, что украинские военные православные, поэтому необходимо «побороться» за них, их «душу и духовность».

9 января Москалькова опубликовала список жителей Курской области, пропавших без вести во время наступления ВСУ на регион. Его раскритиковали местные жители. После этого еще один список опубликовали волонтеры. В нем указаны 340 людей, которые, как утверждается, остаются на территориях, занятых ВСУ в Суджанском районе. Еще один список составили активисты, которые опубликовали его в телеграм-канале «Суджа в Telegram». В нее более 900 человек.

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