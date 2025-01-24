Активисты опубликовали еще один список пропавших жителей Курской области после наступления ВСУ. В нем более 900 человек

Телеграм-канал «Суджа в Telegram» опубликовал список пропавших жителей Суджанского района Курской области. Он составлен по данным от родственников жителей, которые остаются на занятой ВСУ территории региона.

«Список не является официальным и носит сугубо информационный характер, но это попытка создать самый актуальный и правдивый список людей, находящихся на оккупированной территории, с которым могут свериться компетентные службы/органы и уполномоченные лица в любой момент», — пишут активисты, составившие список.

Как отмечает «7×7», почти половина списка пропавших (405 человек) — это жители Суджи. Всего на момент публикации новости в списке значатся 939 человек.

В начале января уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опубликовала список пропавших без вести во время наступления ВСУ в Курской области. В нем числятся 517 человек. Список, опубликованный омбудсменом, раскритиковали жители Курской области. В нем, в частности, есть родственники пропавших, эвакуированные жители и убитая девушка. После этого еще один список опубликовали волонтеры. В нем указаны 340 людей, которые, как утверждается, остаются на территориях, занятых ВСУ в Суджанском районе.

Родственники жителей Суджанского района Курской области, захваченного ВСУ, также запустили в соцсетях акцию в поддержку своих близких. В рамках флешмоба во «ВКонтакте» появились десятки постов с хештегами #ЯМЫСуджа и #ЯМЫнужныелюди. «Мы, близкие оставшихся там суджан, просим руководство двух стран и международные организации помочь сохранить жизни наших родных», — говорится в постах.

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