Гражданка Болгарии, обвиняемая в шпионаже в пользу России, дала показания в лондонском суде. По ее словам, она думала, что работала на Интерпол

30-летняя Ваня Габерова из Болгарии, которую власти Великобритании обвинили в шпионаже в пользу России, заявила в суде, что думала, что работала на Интерпол. Об этом 30 января сообщило британское издание The Guardian.

В суде Олд-Бейли (Центральный уголовный суд в Лондоне) Габерова рассказала некоторые подробности ее отношений с другим обвиняемым в шпионаже — 43-летним Бизером Джамбазовым. По ее словам, они начали встречаться в августе 2021 года, после чего он начал ей давать «задания по наблюдению».

Джамбазов, который работал медицинским курьером, показал ей поддельное удостоверение сотрудника Интерпола. Также он пообещал ей помочь устроиться на работу в полицию. «Даже когда меня арестовали [в феврале 2023 года], я не думала, что что-то не так», — заявила Габерова.

После этого он рассказал Габеровой, что следил за расследователем Христо Грозевым, утверждая, что тот якобы коррумпирован. 12 сентября 2021 года они прилетели в Валенсию, где в то же время находился Грозев. Габерова получила задание следить за ним с парковки аэропорта, после чего поехала до отеля, в котором остановился Грозев.

На вопрос о том, не смущало ли Габерову, что слежку поручили человеку без подготовки, она ответила, что у «Джамбазова были ответы на все». В частности, он объяснил, что «неподготовленные люди лучше справляются с наблюдением [за объектами слежки], потому что не выделяются из толпы».

Обвиняемыми по делу о шпионаже в пользу России проходят шесть человек. Кроме Габеровой и Джамбазова это Катрин Иванова, Тихомир Иванчев, Орлин Русев и Иван Стоянов. Об уголовном деле против них стало известно в сентябре 2023 года.

Джамбазов признал себя виновным. По его словам, он выполнял задания в составе шпионской сети, которой руководил Русев. Русева, который также признал себя виновным, обвиняли в работе на .

В декабре 2024 года фигуранты дела заявили в суде, что также готовили похищение и убийство российского журналиста-расследователя, основателя The Insider Романа Доброхотова.

Габерова работала косметологом. Она специалист по наращиванию ресниц.

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