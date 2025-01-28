Uzbekistan Airways стала летать в Европу в обход России и Беларуси. В авиакомпании это назвали «мерой предосторожности»

Национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways с 20 января начала совершать полеты в страны Европы в обход воздушного пространства России и Беларуси. Об этом, как пишет агентство «Фергана», руководство авиакомпании объявило на пресс-конференции 28 января.

Теперь рейсы авиакомпании, направляющиеся в европейские страны, летят через Азербайджан и Турцию.

Издание Repost.uz обратилось в пресс-службу компании с вопросом, связано ли изменение маршрута с крушением самолета Azerbaijan Airlines.

«Нет, это просто меры предосторожности и в какой-то мере оптимизация маршрутов», — заявили в авиакомпании.

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского Актау. Погибли 38 человек. Euronews и Reuters, которые ссылались на источники в правительстве Азербайджана, сообщали, что причиной крушения самолета стала российская система ПВО. Reuters сообщал, что ракета была выпущена по самолету во время «воздушной активности беспилотника» над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.

Через три дня президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за «трагический инцидент, который произошел в воздушном пространстве России». Алиев заявил, что Россия «должна признать свою вину» в крушении самолета.

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