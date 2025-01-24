В Украину вернули тела 757 погибших военных

В Украину возвращены тела 757 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Больше всего погибших (451 человек) воевали на донецком направлении. Еще 137 тел возвращены с запорожского направления, 71 — с бахмутского, 51 — с угледарского, 13 — с луганского. Координационный штаб отдельно отмечает, что из моргов на территории России возвращены 34 погибших.

Возвращение тел, как сообщает штаб, стало возможным благодаря совместной работе ряда украинских ведомств и структур, а также содействию Международного комитету Красного креста. В ближайшее время следователи совместно с экспертами установят личности погибших.

Российская сторона пока официально об обмене не сообщала. Однако по данным телеграм-канала «Военный осведомитель», в Россию вернулись тела 49 погибших военных. Источник данных он не уточнил.

Предыдущий обмен телами прошел 20 декабря 2024 года. Украина в его рамках получила 503 тела погибших военных, Россия — 42 тела. До этого обмен совершался также в конце ноября, когда украинской стороне вернули тела 502 погибших военных, а России — 52.

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