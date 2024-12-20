В Украину вернули тела 503 погибших военных, в Россию — 42
Россия передала Украине тела 503 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В штабе уточнили, что в Украину вернули тела 403 военных, погибших на донецком направлении, 12 — на луганском, 57 — на запорожском, а также 31 тело погибшего из моргов на территории России.
Российские власти о возвращении тел россиян пока не сообщали.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что Украина передала России тела 42 российских военнослужащих.
В ноябре Россия и Украина дважды сообщали об обмене телами погибших военных. 8 ноября украинской стороне передали 563 тела погибших военнослужащих, российской — 37 тел. 29 ноября Украине передали тела 502 военнослужащих, России — 48.
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