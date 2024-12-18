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Войска РФ продолжают наступать — и нести потери — в Донецкой области. Тела погибших с поля боя выносят украинские добровольцы. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают наступление в Донецкой области (подробнее о ситуации на фронтах можно прочитать в нашей сводке — или посмотреть видео). Ежедневные безвозвратные потери ВС РФ, по оценке «Медузы», составляют 600-750 человек в день, и набор контрактников их едва компенсирует. Тела погибших зачастую остаются на местах боев. Украинская волонтерская группа «Плацдарм» занимается поиском останков погибших, а также сбором документов и улик, которые могут помочь опознать их. «Медуза» публикует фото, на которых снято, как работают волонтеры «Плацдарма» в Донецкой области. Точное место съемки не сообщается по соображениям безопасности.
С начала полномасштабного российского вторжения мы каждый день публикуем снимки, показывающие, как выглядит война. Как многие из вас могли заметить, чаще у нас выходят фотографии, снятые в Украине и с украинской стороны фронта. У этого есть причина: в Украине продолжают работать независимые журналисты (хотя и там они сталкиваются с давлением властей), в России же их почти не осталось. Тем не менее мы стараемся собирать все доступные свидетельства.