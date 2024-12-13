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Армия РФ близка к захвату Курахово и подходит к Покровску. ВСУ отчаянно сопротивляются — но силы не равны
Видеоверсия сводки «Медузы» о главных событиях на фронте
8 минут
18:21, 13 декабря 2024
ВСУ в Донбассе контратакуют наступающие части российской армии: в городе Курахово, поселке Великая Новоселка и на южных окраинах Покровска. Однако силы по-прежнему не равны, и украинская оборона продолжает распадаться на не связанные друг с другом части. Российские войска близки к захвату Курахово, прорвались в центр Часова Яра и заняли почти весь Торецк. Показываем происходящее в динамике, а также отвечаем на главный вопрос — хватит ли у российской армии сил, чтобы продолжать наступать и в 2025 году? Это видеоверсия нашей еженедельной сводки о главных событиях на фронте — такие сводки «Медуза» публикует с начала полномасштабной войны. Их можно
читать
,
слушать
(в подкасте «Что случилось»), а теперь еще и смотреть.
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