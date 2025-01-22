Зеленский заявил, что в начале войны ему передали «ультиматум от Путина» с требованием, чтобы Украину возглавил Медведчук

Во время переговоров по мирному соглашению между Москвой и Киевом, которые прошли в марте 2022 года в Стамбуле, российская сторона передала украинской ультиматум с требованием, чтобы Украину возглавил пророссийский политик Виктор Медведчук. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе.

По словам Зеленского, в начале войны он не встречался лично с Владимиром Путиным, но в первые дни оккупации украинской территории «некоторые люди из Украины» пришли к нему «с какими-то бумажками» и передали «ультиматум от Путина», назвавшись переговорщиками. «Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука, и я больше не президент — что для меня не проблема, наши люди проголосуют», — заявил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия также требовала контроля над всем Донбассом и изменения украинской Конституции; уменьшения численности украинской армии и отказа от вступления в НАТО. Кроме того, Москва настаивала на том, что Украина должна сделать русский язык государственным и уничтожить все дальнобойное оружие с радиусом действия более 20 километров.

Украинский политик Виктор Медведчук возглавлял партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» и неоднократно встречался с Владимиром Путиным, который стал крестным отцом его дочери, — после этого Медведчука стали называть «кумом» российского президента. В 2021 году украинские спецслужбы обвинили политика в госизмене и отправили под домашний арест. Медведчуку удалось сбежать, в апреле 2022 года его вновь задержали, а в сентябре передали России, обменяв более чем на 200 украинских военнопленных, защитников «Азовстали». С тех пор Медведчук проживает в России.

В ноябре 2024 года расследовательский проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода» под названием «Система» опубликовал документ, в котором, как утверждалось, содержались первые предложения России по мирному договору. Москва передала их Киеву в начале марта 2022 года. В этих предложениях, в частности, было требование сократить ВСУ в пять раз по сравнению с довоенной численностью — до 50 тысяч человек. На форуме в Давосе 21 января 2025 года Зеленский заявил, что Украина не согласится на сокращение армии, которого будет требовать Владимир Путин и которое станет одним из важных вопросов в ходе возможных переговоров о мире.

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