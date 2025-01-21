Зеленский: Украина не согласится на сокращение ВСУ в пять раз, как того требует Путин

Украина не согласится на сокращение армии в пять раз, которого будет требовать Владимир Путин, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, «уменьшение украинской армии в разы» станет одним из важных вопросов в ходе возможных переговоров о мире. «Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа — это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину. Самый быстрый путь — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и на всех союзников, чтобы они давили на нас, чтобы мы снизили численность армии в пять раз», — сказал Зеленский. Он заявил, что Украина не даст этого сделать.

По словам Зеленского, в начале войны в 2022 году Россия отправила в Украину 200 тысяч солдат, а сейчас на территории страны находятся 608 тысяч россиян. Украинский президент отметил, что без сильных гарантий безопасности Путин сможет впоследствии еще больше нарастить армию и будет заходить в другие страны «по сценарию Крыма» и ставить им ультиматумы.

Условие сокращения украинской армии до минимума фигурировало еще в первых предложениях России по мирному договору, которые Москва передала Киеву в начале марта 2022 года. Россия потребовала сократить ВСУ в пять раз по сравнению с довоенной численностью — до 50 тысяч человек, включая 1,5 тысячи офицерского состава. Кроме того, Россия требовала, чтобы у Украины осталось четыре боевых корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

О том, что Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом будет требовать резкого снижения численности украинской армии, также уже в январе 2025 года писал Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о позиции Кремля.

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