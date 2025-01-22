Игорю Стрелкову (Гиркину) отказали в условно-досрочном освобождении. Администрация колонии сочла, что «цель исправления не достигнута»

Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области отказал в условно-досрочном освобождении бывшему министру обороны самопровозглашенной ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), отбывающему срок по делу об «экстремизме». Об этом сообщила жена Стрелкова Мирослава Регинская.

Ходатайство о смягчении условий Стрелкову адвокаты подали в конце декабря 2024 года — после того, как у их подзащитного прошла половина отбытого срока. По словам Регинской, к заседанию суда администрация колонии прислала характеристику, в которой говорится, что «цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление».

Журналистов на заседание не пустили, и выдержки из характеристики жене Стрелкова передали адвокаты. В документе, помимо прочего, отмечается, что Стрелков состоит на профилактическом учете «как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию», а также что вину он не признает, «в содеянном не раскаялся, не считает труд средством исправления, поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных».

Кроме того, как утверждается в характеристике, Стрелков получил замечания при проверке прикроватной тумбочки — по поводу хранения в ней таблеток, официально разрешенных лечащих врачом, пишет Регинская.

По ее словам, сам Стрелков на положительный результат ходатайства не рассчитывал и от участия в судебном заседании отказался.

Игорь Стрелков участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году и захвате города Славянска. Он называл себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине. После начала полномасштабного вторжения в Украину Стрелков поддержал войну, но критиковал российское руководство за, по его мнению, недостаточно активные действия.

В июле 2023 года Стрелкова задержали, а в январе 2024-го приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Поводом для преследования стали два поста в телеграм-канале Стрелкова о Крыме и выплатах военным из самопровозглашенной ДНР.

В июле 2024 года Стрелкова этапировали в исправительную колонию № 5 города Кирово-Чепецка Кировской области. Уже будучи под стражей, Стрелков дважды просил отправить его на войну, но оба раза получил отказ.

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