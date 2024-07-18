Игоря Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков в Кировской области

Бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в «экстремизме», этапировали в колонию.

Как рассказала журналистам жена Стрелкова Мирослава Регинская, ее супруг находится в исправительной колонии № 5 города Кирово-Чепецка Кировской области.

ТАСС отмечает, что эта колония известна тем, что там наказание бывшие работники силовых структур и правоохранительных органов. Например, там содержался бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко и бывший полицейский Игорь Ляховец, который летом 2019 года подбросил наркотики спецкору «Медузы» Ивану Голунову.

Игорь Стрелков участвовал в конфликте в Донбассе в 2014 году и захвате города Славянска. Он называл себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Стрелков поддержал войну, но критиковал российское руководство за, по его мнению, недостаточно активные действия.

В январе 2024 года Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к «экстремизму» (часть 2 статьи 280 УК). Поводом для преследования стали два поста в телеграм-канале Стрелкова о Крыме и выплатах военным из самопровозглашенной ДНР.

В 2022 году суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению. Его признали виновным по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга», летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014 года.

Кто такой Игорь Стрелков

«Я нажал спусковой крючок войны» В 2014 году Стрелков попытался захватить Донбасс — теперь его арестовали за критику Путина. «Медуза» рассказывает, как так вышло

Кто такой Игорь Стрелков

«Я нажал спусковой крючок войны» В 2014 году Стрелков попытался захватить Донбасс — теперь его арестовали за критику Путина. «Медуза» рассказывает, как так вышло