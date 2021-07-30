Бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко приговорили к шести годам колонии за мошенничество

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Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко признан виновным в мошенничестве с недвижимостью и приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор внес Реутовский гарнизонный военный суд, сообщает РИА Новости.

Также Милейко лишен звания генерал-лейтенант запаса и оштрафован на 600 тысяч рублей.

Прокурор просил для Милейко восемь лет лишения свободы.

Второй фигурант дела — бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин — приговорен к 4 годам колонии.

В материалах дела ущерб от действий Милейко и его соучастника оценивается в 9 миллионов 776 тысяч рублей.

Сергея Милейко задержали по подозрению в мошенничестве в декабре 2020 года. По версии следствия, в 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская.

После ареста Милейко официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что Милейко был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки, результаты которой были переданы в СК.

В декабре «Коммерсант» писал, что Милейко может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о мошенничестве при закупках обмундирования для Росгвардии. Ущерб по этому делу, сообщало издание, оценивается почти в 700 миллионов рублей.

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