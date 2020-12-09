В Росгвардии выявили хищения почти на 700 миллионов рублей при закупках обмундирования. В мошенничестве подозревают бывшего заместителя Золотова

Следственный комитет возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве по фактам закупок Росгвардией различного обмундирования по завышенным ценам.

Как пишет «Коммерсант», речь идет о контрактах, заключенных ведомством в 2017-2019 годах с компанией «Спецшвейснаб» из Уфы. За три года поставщик обмундирования получил 134 контракта на общую сумму 3 миллиарда 643 миллиона рублей.

При этом, считают следователи, многие контракты заключались без должного финансово-экономического обоснования по сильно завышенным ценам. Например, пара перчаток при стоимости 580 рублей закупалась за 720 рублей, поясные ремни — за 600 рублей вместо 395 рублей, а форменные тельняшки — за 470 рублей вместо 220 рублей.

Общий ущерб Росгвардии оценивается в 676 миллионов рублей, но в итоге он может превысить миллиард рублей, пишет газета.

Надо отметить, что сам «Спецшвейснаб» являлся довольно небольшой компанией, не обладавшей серьезными производственными мощностями. А потому для изготовления необходимого имущества ему приходилось привлекать субподрядчиков, а тем в свою очередь — субсубпорядчиков. В итоге, по некоторым данным, настоящими производителями оказывались заключенные колоний. При этом продукция была весьма низкого качества.

Уголовное дело возбудили после явки с повинной гендиректора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, который сейчас находится под домашним арестом. По сведениям «Коммерсанта», в деле пока нет конкретных обвиняемых, но следователи решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко.

В октябре 2020 года Милейко задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская.