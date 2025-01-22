Хуситы отпустили экипаж судна Galaxy Leader, принадлежащего израильскому бизнесмену. Моряки были в плену у группировки с конца 2023 года

Хуситские повстанцы объявили, что освободили команду судна Galaxy Leader, захваченного в ноябре 2023 года, сообщает Associated Press.

«Этот шаг направлен на поддержку соглашения о перемирии в Газе», — заявили повстанцы в официальном сообщении. Посредником в освобождении выступили власти Омана — страны, которая, как и Йемен, находится на юге Аравийского полуострова.

Всего были освобождены 25 человек — граждане Филиппин, Болгарии, Румынии, Украины и Мексики.

Судно Galaxy Leader было захвачено хуситами в ноябре 2023 года — вскоре после того, как группировка пообещала атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании. Судно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов, его арендовала компания из Японии — боевики объяснили захват тем, что формально судно принадлежит британской компании, одним из совладельцев которой является израильский бизнесмен Рами Унгер.

После достижения соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем хуситы заявили, что будут в добровольном порядке соблюдать это соглашение и прекратят обстрелы израильской территории. Хуситы наносили удары по Израилю и атаковать торговые суда в конце 2023 года — они объясняли свои действия солидарностью с жителями Газы, погибающими в результате действий израильской армии.