Палестинский подросток в деревне Джинсафут на Западном берегу — одной из деревень, атакованных израильскими поселенцами. 21 января 2025 года Majdi Mohammed / AP / Scanpix / LETA

Израиль 21 января начал военную операцию на . По данным Палестинской администрации (ПА), в первый день были убиты девять мужчин и 16-летний подросток, ранены не меньше 40 человек. Операция началась в Дженине; этот город и расположенный в нем известны как оплоты палестинских вооруженных группировок за Западном Берегу. С декабря ПА проводила там операцию против , но по данным The Washington Post, так и не смогла освободить лагерь беженцев от исламистов.

Парамедик помогает палестинцу, раненому в результате военной операции ЦАХАЛ в Дженине. 21 января 2025 года Nedal Eshtayah / Anadolu / Getty Images Израильские военные на Западном берегу остановили машину скорой помощи для досмотра. 22 января 2025 года AFP / Scanpix / LETA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что цель операции — «искоренить терроризм» в Дженине. The Times of Israel пишет со ссылкой на источники среди военных, что израильская операция призвана не допустить укрепления ХАМАС на Западном берегу после освобождения членов группировки по договору о прекращении огня в Газе — и что план боевых действий был согласован с ПА, которая тоже опасается усиления влияния ХАМАС на Западном берегу. Предполагается, что операция продлится как минимум несколько дней.

Операция на Западном берегу Иордана началась через два дня после перемирия в секторе Газа. В первый день перемирия, 19 января, ХАМАС передал Израилю трех первых заложниц, а Израиль освободил 90 палестинских заключенных (всего в рамках перемирия ожидается освобождение 33 заложников и более чем1900 заключенных). Большинство из них уроженцы Западного берега. После освобождения их доставили в этот регион, и местные жители устроили митинги в их честь, хотя Израиль призывал этого не делать.

После освобождения заключенных начались нападения на палестинские деревни. По данным израильской правозащитной организации «Бецелем», после начала перемирия в Газе израильская армия заблокировала большинство пунктов пропуска в города на Западном берегу, а израильские поселенцы напали на палестинские общины, поджигая дома и машины. «Нападавшие заявили, что это месть за освобождение палестинских заключенных», — сообщили в «Бецелем». Организация подчеркнула, что «прекращение огня выглядит не так».

Израильские поселенцы бросают камни на территорию палестинской деревни Турмус-Айя на Западном берегу реки Иордан. 19 января 2025 года Восточный синдром

Сгоревшее имущество жителей деревни Джинсафут, атакованной израильскими поселенцами. 21 января 2025 года Слева — Mohammed Nasser / APAIMAGES / SIPA / Scanpix / LETA; справа — Nasser Ishtayeh / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Операцией на Западном берегу Израиль пытается «компенсировать» прекращение огня в Газе, которое некоторые воспринимают как провал Нетаниягу, заявил «Аль-Джазире» политический аналитик Мохаммед Эльмасри. Другой аналитик канала Марван Бишара предположил, что также власти Израиля также хотели бы отвлечь внимание от отставки главы Генштаба, признавшего ответственность за провал системы безопасности при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Группировка «Исламский джихад» утверждает, что еще одной целью было спасти «шаткую правительственную коалицию» в Израиле.

Ультранационалисты в израильском правительстве были недовольны перемирием в Газе. Речь идет о главах партий «Еврейская мощь» Итамаре Бен-Гвире и «Религиозный сионизм» Бецалеле Смотриче, которые добиваются аннексии Западного берега, возвращения в Газу израильских поселений и вытеснения оттуда арабского населения. Оба 21 января похвалили решение Дональда Трампа отменить санкции против израильских поселенцев, обвиненных в насилии против палестинцев, а Смотрич также приветствовал операцию на Западном Берегу и призвал возобновить войну в Газе — «на этот раз до полной победы».

Палестинская администрация, которая управляет Западным Берегом, хочет взять на себя контроль и за сектором Газа, но Израиль этому противится. ПА, которая была изгнана из Газы в 2007 году в результате войны с ХАМАС, недавно заявила, что готова обеспечить восстановление разрушенных территорий, управление контрольно-пропускными пунктами и предоставление основных услуг в послевоенной Газе. При этом Израиль обвиняет ПА в содействии терроризму; Нетаниягу исключал передачу ей управления в Газе, а глава МИД Гидеон Саар говорил, что для участия в судьбе Газы ПА должна провести серьезные реформы.

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