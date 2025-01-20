Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Подкасты
Магаз
Войти
О проекте
Meduza in English
Режим по порядку
EN
Войти
поддержать «Медузу»
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
новости
После 15 месяцев плена три заложницы ХАМАС вернулись в Израиль и обняли своих родных
Их обменяли на 90 палестинских заключенных. Вот как это было
2 минуты
11:25, 20 января 2025
Днем 19 января в рамках
перемирия
между Израилем и ХАМАС прошел первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС
отпустил
трех израильтянок: Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Они встретились с матерями у границы с сектором Газа, остальные близкие ждали их в больнице «Шиба» в городе Рамат-Ган. В ответ Израиль освободил 90 палестинских заключенных: преимущественно женщин и несовершеннолетних. Перед освобождением их доставили в тюрьму «Офер» близ Иерусалима, где провели медицинский осмотр. В секторе Газа автобусы с участниками обмена встретили фейерверками.
Подпишитесь на наш
ютьюб-канал
Телеграм
Фейсбук
Твиттер
В закладки
Напишите нам