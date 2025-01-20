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После 15 месяцев плена три заложницы ХАМАС вернулись в Израиль и обняли своих родных Их обменяли на 90 палестинских заключенных. Вот как это было

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Днем 19 января в рамках перемирия между Израилем и ХАМАС прошел первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил трех израильтянок: Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Они встретились с матерями у границы с сектором Газа, остальные близкие ждали их в больнице «Шиба» в городе Рамат-Ган. В ответ Израиль освободил 90 палестинских заключенных: преимущественно женщин и несовершеннолетних. Перед освобождением их доставили в тюрьму «Офер» близ Иерусалима, где провели медицинский осмотр. В секторе Газа автобусы с участниками обмена встретили фейерверками.
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