«Для меня норм». Леонид Волков в интервью Юрию Дудю ответил на вопрос, как казначеем международного ФБК стал бывший совладелец Пробизнесбанка

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), ведущий ютьюб-канала «Популярная политика» Леонид Волков дал интервью журналисту Юрию Дудю. Видео продолжительностью четыре с половиной часа вышло на ютьюб-канале «вДудь» 21 января.

В ходе беседы Дудь спросил у Волкова, как тот относится к тому, что бывший председатель правления и совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк занимал пост казначея международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti Corruption Foundation). Дудь назвал Железняка «человеком с очень сомнительной репутацией» и отметил, что ФБК никак не проверяла его репутацию.

Вот что ответил Волков:

С нашей оптики: мы его никем не назначали в юрлице. С нашей оптики: пришел волонтер и сказал: «Ребят, я вам сделаю очень классную штуку, которая вам сэкономит огромное количество геморроя». То есть надо на эти должности в американском юрлице, которые чисто технический характер носят, назначать людей, у которых есть американские документы, которые могут прийти в банк, открыть счет, взаимодействовать с банком. И мы для себя понимали, что он делает эту работу. Я согласен и признал, что, конечно, надо было подумать о том, как это будет выглядеть со стороны. Мы дали большой пас жуликам, дали пас тем, кто будет за эти факты цепляться и, недобросовестно их трактуя, обвинять нас во всех смертных грехах. Подставились — и это плохо, что мы так сделали.

Дудь уточнил у Волкова, как для ФБК выглядит то, что в организации стал работать такой человек, как Железняк. «Для вас это норм?» — спросил Дудь. «Для меня норм, да», — ответил Волков. По его мнению, историю Пробизнесбанка, которую он сравнил с , использовали как «орудие атаки» против ФБК.

«Я не пытаюсь доказать, что Железняк и [еще один бывший совладелец Пробизнесбанка Сергей] Леонтьев — ангелы, святые, замечательные люди, но я считаю, что к Железняку докопались, потому что он сделал хорошее дело», — добавил Волков. Он отметил, что с 2020 года Железняк делал «хорошие дела», и он благодарен ему за это.

Волков — что происходит с ФБК / вДудь вДудь

Политик и блогер Максим Кац 1 октября 2024 года выпустил расследование о бывших владельцах лишенного лицензии Пробизнесбанка Александре Железняке и Сергее Леонтьеве. Кац обвинил их в похищении денег клиентов банка. После того, как бизнесмены уехали из России в США, спасаясь от уголовного преследования, заявил Кац, они попытались «отмыть» свою репутацию, в том числе при помощи ФБК. Кац рассказал, что Железняк создал в 2021 году в США юридическое лицо Anti Corruption Foundation, где стал «главным лицом, принимающим решения».

Сотрудники ФБК в ответ на расследование Каца сообщили, что изучили схемы предполагаемого вывода средств из Пробизнесбанка и заявили, что Железняк и Леонтьев не крали 470 миллионов долларов, в чем их обвинил Кац. В ФБК отвергли «крышевание» банкиров и заявили, что у Железняка «техническая работа» в американском юрлице фонда. На фоне разразившегося скандала Железняк объявил, что уходит из международного ФБК.

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