В Грузии началась «предупредительная» забастовка. Ее участники хотят показать, «что ждет страну в условиях изоляции»

Больше 160 компаний в Грузии начали «предупредительную» забастовку и на три часа остановили работу. Среди них — сеть аптек PSP, предприятия на территории пространства Fabrika, сеть магазинов продуктов Fresco, сообщает издание Paper Kartuli. В забастовке также участвуют отдельные сотрудники разных компаний — так, крупнейшие грузинские банки Bank of Georgia и TBC заявили, что не будут мешать своим работникам, которые заходят принять в ней участие, пишет «Эхо Кавказа».

Участники акции выходят на улицы с плакатами. Их фотографии публикует на своей странице в фейсбуке независимый грузинский телеканал Mtavari и местные телеграм-каналы.

Забастовка призвана показать несогласие с политикой правящей партии «Грузинская мечта» и показать, «что ждет в страну в изоляции — застой в экономике, закрытые предприятия, бедность и безработица», цитирует «Эхо Кавказа» заявление организаторов акции, платформы Protest 24.

Участники акции в Тбилиси перекрыли проспект Чавчавадзе; после окончания забастовки организаторы призвали прийти к зданию парламента на проспекте Руставели. «Эхо Кавказа» также опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, неизвестные мужчины напали на участников акции на улице Долидзе.

Основные требования бастующих — новые выборы в парламент страны и освобождение задержанных и арестованных в ходе предыдущих протестов.

Протесты в Грузии продолжаются уже 48 дней. Они начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе объявил о «заморозке» переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.

В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. По официальным данным, победу на них с результатом 53,93% одержала правящая пророссийская партия «Грузинская мечта». Кандидаты в депутаты от оппозиционных партий отказались от мандатов, поскольку считают итоги голосования сфальсифицированными.

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