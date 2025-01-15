SpaceX запустила ракету с двумя коммерческими аппаратами, которые совершат посадку на Луну

Компания SpaceX запустила со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде ракету Falcon 9 с двумя аппаратами, которые совершат посадку на Луну, сообщает CNN. Запуск произошел в 1:11 утра по восточному времени (9:11 по московскому). Фотографии запуска опубликовали на странице SpaceX в соцсети X.

Один из отправленных в космос аппаратов принадлежит американской компании Firefly. Он называется Blue Ghost. Firefly — это подрядчик NASA и участник программы Artemis, в рамках которой космическое агентство США собирается вновь отправить астронавтов на Луну. Для компании это первый запуск, отмечает CNN.

Второй аппарат типа «Хакута-Р» под названием Resilience произвела японская компания Ispace. В 2023 году Ispace уже пыталась посадить модуль на Луну, однако тогда он не смог совершить мягкую посадку из-за недостатка топлива и разбился. Новая миссия призвана исправить ошибки первого запуска, цитирует CNN директора компании Дзюмпэя Нодзаки.

Blue Ghost потребуется около 45 дней, чтобы достичь Луны, сообщает «Би-би-си». Resilience понадобится до пяти месяцев, поскольку он движется по «низкоэнергетической траектории», сказал Нодзаки.

Blue Ghost должен проработать на Луне около двух недель. На его борту находятся приборы для тестирования спутниковой навигации, адаптированные к высокому уровню радиации компьютеры и прибор для сбора реголита — лунного грунта. Кроме того, на Blue Ghost установлены уголковые отражатели для лазеров, с помощью которых ученые планируют уточнить расстояние от Земли до Луны, пишет NBC.

Resilience несет небольшой луноход Tenacious, который должен исследовать поверхность Луны. На его борту — устройство для воды и блок, в котором будут выращивать водоросли. Эксперимент направлен на то, чтобы в будущем освоить производство продуктов питания на Луне.

В случае успеха миссии это будет первый коммерческий запуск на Луну, подчеркивают в NASA.

15 января SpaceX также планирует в седьмой раз запустить свою многоразовую сверхтяжелую ракету Starship из Техаса. Запуск намечен на 16:00 по местному времени (1:00 16 января в Москве).