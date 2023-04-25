Первая в истории попытка посадить коммерческий модуль на Луну завершилась неудачей

Разработанный в Японии модуль «Хакуто-Р», на борту которого находится луноход Объединенных Арабских Эмратов «Рашид», не вышел на связь после попытки посадки на Луну в районе кратера Атлас. Компания Ispace, разработавшая Hakuto-R, признала, что аппарат потерян, сообщает CNN.

«Хакуто-Р» должен был стать первым в истории коммерческим модулем, совершившим посадку на Луну. Он отправился в космос на борту ракеты SpaceX, запущенной 11 декабря 2022 года с мыса Канаверал. Путь к Луне у «Хакуто-Р» занял три месяца, затем аппарат еще несколько недель провел на ее орбите. Попытка посадки была предпринята около 01:40 по Токио (19:40 по Москве). Ее показывали в прямом эфире.

ispace HAKUTO-R Mission 1: Landing Live Stream ispace

Когда через 20 минут после запланированного времени посадки связь с модулем так и не удалось наладить, руководители миссии признали, что она завершилась неудачей, причину которой предстоит выяснить.