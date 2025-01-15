РБК: в декабре «ВКонтакте» впервые обошел YouTube по месячному охвату пользователей

В декабре 2024 года российская месячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила аудиторию видеохостинга YouTube, пишет РБК со ссылкой на подсчеты исследовательской компании Mediascope.

В подсчетах учитывалось число людей старше 12 лет, которые хотя бы один раз за месяц зашли на сайт или в приложение. По данным Mediascope, месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей составил почти 92 миллиона человек против 89,6 у YouTube.

Из данных, которые приводит РБК, следует, что аудитория YouTube начала непрерывно снижаться с августа — тогда пользователи стали жаловаться на замедление работы сервиса.

Наибольший месячный охват за последние два года у YouTube, как отмечает РБК, наблюдался в марте 2024-го — тогда аудитория превысила 96 миллионов человек против 90 миллионов у «ВКонтакте».

Во «ВКонтакте» ключевыми факторами роста аудитории назвали развитие «VK Видео» и «VK Клипов». Представитель компании заявил, что оба сервиса «обновили рекомендательные алгоритмы, нарастили базу оригинального контента и запустили новые инструменты монетизации для авторов».

В конце июля 2024 года замедление YouTube фактически анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал это «вынужденным шагом против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство». На следующий день однако депутат пояснил, что снижение скорости связано «в первую очередь с действиями (а точнее бездействием) самого YouTube», поскольку Google отказался от обслуживания своих центров хранения данных в России.

В августе российские пользователи начали активно жаловаться на замедление YouTube. Они в том числе разрывали контракты с операторами, считая, что причина на их стороне, и регулярно сообщали о сбоях в работе видеохостинга. К концу года ситуация не изменилась — более того, если поначалу замедление касалось в основном стационарных компьютеров, то в декабре пользователи жаловались и на проблемы с доступом к сервису на мобильных устройствах.

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