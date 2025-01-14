Подростка из Саратова задержали по делу о подготовке убийства депутата, воевавшего в Украине

В Саратове сотрудники полиции и ФСБ задержали 16-летнего подростка по делу о подготовке убийства (часть 1 статьи 30, пункт «б» часть 2 статьи 105 УК) местного депутата, сообщил Следственный комитет по Саратовской области.

По версии следствия, подозреваемый собирался убить депутата по указанию «неустановленных лиц». Он пришел с молотком домой к депутату, но не застал его дома. Подросток, как утверждается, собирался «продолжить свои действия после получения информации о местонахождении мужчины», но 11 января был задержан. Его собираются арестовать.

СК не называло имен фигурантов дела. По данным саратовского издания «Взгляд-инфо», речь идет о покушении на депутата Саратовской облдумы Александра Янкловича. Сам депутат заявил, что покушение на него курировали украинские спецслужбы, и за ним давно следили. Его комментарий опубликовал саратовский Z-канал.

Как сообщает «Коммерсант», Янклович — глава комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы, Герой России и ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он также возглавлял саратовскую региональную общественную организацию «Саратовская ассоциация героев», которая принимала пожертвования на нужды участников российского вторжения в Украину. В сентябре 2023 года Янклович уехал воевать в Украину в составе Росгвардии, но уже через год расторг контракт по возрасту.