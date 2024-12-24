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Почти каждый день в России происходят поджоги и взрывы — банкоматов, почтовых отделений и МФЦ В МВД говорят о «самой массовой волне» активности телефонных мошенников

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В российских городах продолжаются поджоги и взрывы — банкоматов, банковских и почтовых отделений, МФЦ, торговых центров, военкоматов и полицейских машин. «Медиазона» подсчитала, что всего за 10 дней — в период с 13 по 22 декабря — россияне устроили 34 таких нападения (и с тех пор произошло еще несколько), а пик пришелся на 20 и 21 декабря. По данным издания, нынешняя волна поджогов — вторая по величине с начала войны. А в МВД ситуацию назвали «самой массовой волной воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий». Люди действуют по указаниям неизвестных, которые связываются с ними по телефону или через мессенджеры, говорят в полиции. Нападающих, как правило, сразу задерживают, и это самые разные люди: мужчины и женщины, молодые и пенсионного возраста.
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