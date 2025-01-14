На территории аэропорта Риги заметили неопознанные беспилотники. Из-за дронов в воздушном пространстве Латвии трижды вводили ограничения на полеты

Агентство гражданской авиации Латвии обратилось с заявлением в Государственную полицию и Службу безопасности страны в связи с полетами нескольких неопознанных дронов на территории аэропорта Риги 13 января, сообщает Delfi.

Из-за беспилотников в воздушном пространстве Латвии пришлось трижды кратковременно вводить ограничения. Так, в другие аэропорты были перенаправлены три самолета: рейсы авиакомпании airBaltic из Софии и авиакомпании Wizzair из Кутаиси перенаправили в Вильнюс, а лайнер Finnair, летевший из Хельсинки, вернулся в аэропорт вылета.

Во время повторных полетов беспилотников перенаправленные рейсы airBaltic и Wizzair, которые снова попытались доставить пассажиров в Ригу, были вынуждены ждать в воздушном пространстве Латвии открытия аэропорта. Кроме того, из-за дронов многие рейсы из Риги вылетели с опозданием.

Авиарегулятор считает, что беспилотники могли запустить специально, чтобы поставить под угрозу безопасность полетов гражданских самолетов или нарушить деятельность сектора гражданской авиации Латвии.

Полеты неопознанных беспилотников уже несколько месяцев фиксируют по всему миру. В августе 2024 года прокуратура города Фленсбург начала расследование после того, как над объектами инфраструктуры на севере Германии были неоднократно замечены дроны. По предварительной версии, их могли запускать с целью диверсий российские агенты с гражданских судов в Северном море. В декабре 2024 года несколько беспилотников заметили над важными промышленными объектами Германии и авиабазой США в Рамштайне, а в начале 2025-го — в районе порта под Копенгагеном.