Неопознанные объекты в небе над Нью-Джерси. 5 декабря 2024 года Trisha Bushey / AP / Scanpix / LETA

В разных регионах США за несколько недель заметили множество неопознанных беспилотников, летавших над жилыми кварталами, запретными зонами и критически важными объектами инфраструктуры. Дроны наблюдали как минимум в шести штатах — Нью-Джерси, Нью-Йорке, Коннектикуте, Пенсильвании, Вирджинии и Огайо, сообщает CNN. Кроме того, в Массачусетсе и Калифорнии провели задержания из-за полетов дронов вблизи запретных зон.

Первые жалобы на беспилотники, по данным Федерального управления гражданской авиации США, поступили 18 ноября, когда дроны наблюдали в районе округа Моррис, штат Нью-Джерси. В дальнейшем беспилотники видели каждую ночь, заявил 13 декабря член генеральной ассамблеи Нью-Джерси, республиканец Пол Канитра. Местные жители рассказали, что видели группы дронов. Как пишет The Wall Street Journal, они похожи на те, что наблюдали год назад вблизи важных объектов национальной безопасности в Вирджинии.

За последние дни беспилотники заметили возле нескольких объектов в США:

Арсенал Пикатинни, военный исследовательский центр на севере Нью-Джерси;

станция по испытанию вооружения Эрл ВМС США к югу от Миддлтауна, Нью-Джерси;

национальный гольф-клуб Дональла Трампа в Бедминстере, Нью-Джерси;

аэропорт Стюарт в городе Нью-Уинсор, штат Нью-Йорк;

база ВВС Райт-Паттерсон, Огайо.

Администрация президента США не выявила «ничего аномального» и не видит рисков для национальной и общественности безопасности, заявил 16 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. «По нашим оценкам, среди обнаруженных на сегодняшний день беспилотников есть и законные коммерческие дроны, и любительские, и дроны правоохранительных органов, и пилотируемые самолеты, и вертолеты, и даже звезды, которые по ошибке принимали за дроны», — сказал Кирби. По его словам, ФБР все еще проверяет около 100 сообщений о беспилотниках, но ни одно из них не свидетельствует о противоправных действиях.

Кирби отметил, что Белый дом стремится быть открытым: «Мы не собираемся строить догадки и гипотезы — и не собираемся предоставлять информацию, в достоверности которой не можем быть уверены».

В то же время представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что каждый день в США летают тысячи беспилотников. «Поэтому увидеть дроны в небе — не такая уж редкость, и это не признак вредоносной деятельности или угрозы общественной безопасности. То же самое относится и к беспилотникам, летающим вблизи военных объектов США», — сказал он.

ФБР и министерство внутренней безопасности заявили 12 декабря, что «нет никаких доказательств того, что обнаруженные беспилотники представляют угрозу национальной или общественной безопасности» или связаны с иностранными государствами. В ФБР заявили, что в большинстве случаев за беспилотники принимали пилотируемые самолеты. В ФБР сообщили, что с середины ноября получили около пяти тысяч сообщений о беспилотниках, но только 100 из них заслуживали внимания.

В Пентагоне отвергли предположения, что за запусками беспилотников стоят иностранные государства. О том, что дроны якобы запускают с «материнского корабля» Ирана, стоящего у восточного побережья США, заявил 11 декабря телеканалу Fox News представитель республиканцев от штата Нью-Джерси Джефф Ван Дрю. В Пентагоне назвали его слова неправдой. «Нет никакого иранского корабля у побережья Соединенных Штатов, и нет никакого так называемого „материнского корабля“, запускающего беспилотники в сторону Соединенных Штатов», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Несмотря на то, что власти США призывают к спокойствию, региональные чиновники и политики просят дать больше информации о беспилотниках, а также предоставить дополнительные ресурсы для расследования. Чиновники по всему восточному побережью США призывают правительство ответить на вопросы о неопознанных дронах или дать полномочия уничтожать аппараты, которые летают незаконно, пишет The Wall Street Journal.

Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции 16 декабря заявил, что «правительство знает, что происходит». «Наши военные знают, откуда они [дроны] взлетели. Если это гараж, они могут зайти прямо в него. Они знают, откуда он взялся и куда полетел, но почему-то не хотят комментировать», — сказал Трамп. В публикации в соцсетях избранный президент призвал администрацию Джо Байдена либо обнародовать всю имеющуюся информацию о дронах, либо сбивать их. «По всей стране наблюдаются загадочные дроны. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Пусть общественность узнает, и немедленно. Иначе сбивайте их!!!» — написал Трамп.

С призывом сбивать дроны, «если это необходимо», выступил и сенатор-демократ Ричард Блюменталь, который входит в комитет сената по национальной безопасности. По его мнению, большинство беспилотников можно сбить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, а не уничтожать в воздухе.

В то же время ФБР и полиция штата Нью-Джерси 16 декабря призвали жителей не стрелять по подозрительным беспилотникам, поскольку это может привести к гибели людей, если стрельбу откроют по пилотируемым самолетам. В заявлении ФБР и полиции сказано, что некоторые жители ослепляют пилотов самолетов лазерами, принимая воздушные суда за дроны. Источник CNN, знакомый с ходом расследования о беспилотниках, заявил, что сбивать дроны слишком рискованно, поскольку это создает риски на земле и юридические проблемы. «Сбить дрон с неба — это последнее средство», — сказал источник.

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, в США насчитывается более одного миллиона беспилотников, и тысячи из них ежедневно летают над американской территорией. В управлении гражданской авиации США зарегистрированы около 792 тысяч беспилотников, половина из них приходится на коммерческие дроны, половина — на любительские. Летательные аппараты используют при фотографировании, в сельском хозяйстве, в правоохранительной деятельности. По данным управления гражданской авиации, для полетов на высоте менее 400 футов (примерно 122 метра) в большинстве мест не нужно специального разрешения.