Der Spiegel: в начале декабря над авиабазой США в Рамштайне заметили неопознанные беспилотники

В Германии в начале декабря заметили несколько неопознанных беспилотников, которые пролетали над важными промышленными объектами и авиабазой США в Рамштайне, сообщает Der Spiegel со ссылкой на секретный доклад германских органов безопасности.

Согласно документу, в вечернее время 3 и 4 декабря над военной базой США было зафиксировано множество неизвестных дронов. Несмотря на интенсивные поиски, властям не удалось найти людей, которые управляли этими беспилотниками.

По данным издания, неопознанные дроны в последние недели также были замечены над объектами, принадлежащими германской оборонной компании Rheinmetall и химическому концерну BASF.

Представитель американской военной базы в Рамштайне подтвердил Der Spiegel информацию о полетах в районе базы неизвестных беспилотников, которые «не оказали никакого воздействия на жителей базы, находящиеся там объекты и военную технику».

Полеты неизвестных беспилотников над Германией уже несколько месяцев беспокоят немецких политиков и службы безопасности, отмечает Der Spiegel.

В августе прокуратура города Фленсбург начала расследование после того, как над объектами инфраструктуры в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии были неоднократно замечены беспилотники. По предварительной версии, дроны могли запускать с целью диверсий российские агенты с гражданских судов в Северном море.

Примерно в то же время немецкие СМИ сообщали, что разведка Германии заподозрила Россию в подготовке диверсии с использованием беспилотника на авиабазе НАТО в городе Гайленкирхен в земле Северный Рейн — Вестфалия на западе страны. Данные о готовящейся диверсии поступили от американской разведки. В чем заключалась угроза, не уточнялось.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что власти европейских стран все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры и видят «российский след» в актах саботажа, но не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль.