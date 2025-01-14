Администрация президента США Джо Байдена прилагает последние усилия, чтобы убедить европейских союзников конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов и использовать их для давления на Москву, сообщили источники CNN.

По данным телеканала, в последние дни президентства Байдена его помощники предложили союзникам перевести замороженные российские активы на специальный счет, с которого Москва сможет снять их только при условии мирного соглашения с Киевом.

Чиновники из администрации Байдена обсуждали эту идею и с командой избранного президента США Дональда Трампа, которая ее в целом поддержала, сообщили собеседники CNN.

В свою очередь в странах Европы к предложению отнеслись скептически, что делает крайне маловероятным заключение какой-либо сделки до вступления Трампа в должность. Инаугурация избранного президента пройдет 20 января. Среди прочего европейцы снова высказали опасения, что прямая конфискация будет считаться нарушением международного права.

Кроме того, Байден рассчитывал обсудить эту идею с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Италии на встрече в Риме, куда действующий президент США собирался 9 января. Ему пришлось отказаться от поездки из-за пожаров в Калифорнии. 10 января Байден и Зеленский поговорили по телефону, но неизвестно, обсуждали ли они конфискацию замороженных активов РФ.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году страны Запада заморозили более чем 300 миллиардов суверенных российских активов. Большая часть средств хранится в депозитариях Европы.

Западные союзники Украины с начала войны обсуждают возможность конфисковать замороженные российские средства и отправить их на помощь Киеву.

В 2024 году странам «Большой семерки» удалось согласовать механизм непрямой конфискации: Украина начала получать кредит на 50 миллиардов долларов, который обеспечен за счет прибыли от замороженных российских активов.

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