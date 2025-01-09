Президент США Джо Байден отменил свою запланированную поездку в Рим и Ватикан из-за пожаров в Калифорнии.

Визит в Италию должен был стать последней зарубежной поездкой Байдена на посту президента. Планировалось, что он вылетит 9 января после произнесения речи на прощании с умершим бывшим президентом Джимми Картером. Во время трехдневного визита Байден должен был встретиться с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони, а также с папой Римским.

Пожары, начавшиеся в районе Лос-Анджелеса, изменили этот план. 8 января Байден приехал в Лос-Анджелес, чтобы получить информацию от губернатора Калифорнии, и после возвращения в Вашингтон решил отменить поездку, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также после визита в Лос-Анджелес Байден одобрил запрос губернатора Гэвина Ньюсома и объявил о крупном стихийном бедствии — это позволит выделить федеральное финансирование на временное жилье и ремонт домов, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь пострадавших от пожара. «Мы готовы сделать все, что потребуется, чтобы сдержать пожары в Южной Калифорнии и помочь в восстановлении. Но мы знаем, что это будет чертовски долгий путь. Федеральное правительство здесь, чтобы оставаться до тех пор, пока мы вам нужны», — заявил Байден.

Читайте также

Крупный лесной пожар в Лос-Анджелесе. Горит престижный район Пасифик-Палисейдс (там живут Бен Аффлек и Камала Харрис). Десятки тысяч человек спасаются от огня Фотографии

Читайте также

Крупный лесной пожар в Лос-Анджелесе. Горит престижный район Пасифик-Палисейдс (там живут Бен Аффлек и Камала Харрис). Десятки тысяч человек спасаются от огня Фотографии