Перейти к материалам
поддержать «Медузу»
новости

Крупный лесной пожар в Лос-Анджелесе. Горит престижный район Пасифик-Палисейдс (там живут Бен Аффлек и Камала Харрис). Десятки тысяч человек спасаются от огня Фотографии

Источник: Meduza

Крупный лесной пожар произошел в Лос-Анджелесе 7 января. Огонь охватил прибрежный район Пасифик-Палисейдс — элитный жилой район, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. В районе Пасифик-Палисейдс расположены дома голливудских знаменитостей, например актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также вице-президента США Камалы Харрис. Площадь возгорания составила около 1200 гектаров. Огнем охвачены жилые дома, к тушению привлекли авиацию. Работу пожарных осложняет сильный ветер — Национальная метеорологическая служба сообщила, что до 9 января на большей части округа Лос-Анджелес ожидается ветер со скоростью до 36 метров в секунду. Власти призвали десятки тысяч местных жителей эвакуироваться. Как отмечает CNN, эвакуацию осложняют возникшие дорожные пробки, многие люди бросают автомобили и идут пешком, некоторые решили укрыться на пляже. В Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти готовятся к новым пожарам в других районах Калифорнии, сообщается о возгораниях в районе Лос-Анджелеса Силмор и в предгорьях над Пасаденой.

Огромные клубы дыма от лесного пожара в районе Пасифик-Палисейдс накрыли большую часть Лос-Анджелеса. 7 января 2025 года
Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA
Jae C. Hong / AP / Scanpix / LETA
Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA
Пасифик-Палисейдс, 7 января 2025 года
Mario Tama / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Эвакуация на бульваре Сансет — одной из главных улиц Лос-Анджелеса, 7 января 2025 года
Apu Gomes / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Жители города Санта-Моника покидают свои дома после приказа эвакуироваться, 7 января 2025 года
Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA
Лос-Анджелес, 7 января 2025 года
Etienne Laurent / AP / Scanpix / LETA
Вертолет сбрасывает воду на лесной пожар в Лос-Анджелесе, 7 января 2025 года
Ethan Swope / AP / Scanpix / LETA
Ethan Swope / AP / Scanpix / LETA
Eugene Garcia / AP / Scanpix / LETA
Жители эвакуируются на автомобилях из района, охваченного пожаром, 7 января 2025 года
Ethan Swope / AP / Scanpix / LETA
Пасифик-Палисейдс, 7 января 2025 года
David Swanson / AFP / Scanpix / LETA
Лесной пожар возле алкогольного магазина в районе Пасифик-Палисейдс, 7 января 2025 года
Etienne Laurent / AP / Scanpix / LETA
Jonathan Alcorn / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Eric Thayer / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA
Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA
Ringo Chiu / Reuters / Scanpix / LETA
Ethan Swope / AP / Scanpix / LETA
Allison Dinner / EPA / Scanpix / LETA
Ethan Swope / AP / Scanpix / LETA
Пасифик-Палисейдс, 7 января 2025 года
Ethan Swope / AP / Scanpix / LETA
Жилой дом полностью сгорел в результате пожара в Пасифик-Палисейдс, 7 января 2025 года
Jonathan Alcorn / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA
Пляж Джинджер Роджерс Бич, 7 января 2025 года
Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA
Daniel Cole / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» — это вы! Уже три года мы работаем благодаря вам, и только для вас. Помогите нам прожить вместе с вами 2025 год!

Если вы находитесь не в России, оформите ежемесячный донат — а мы сделаем все, чтобы миллионы людей получали наши новости. Мы верим, что независимая информация помогает принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных обстоятельствах. Берегите себя!

20
Поддержать
25
Поддержать
другая сумма
Поддержать