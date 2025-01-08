В Лос-Анджелесе произошел лесной пожар. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
Лесной пожар начался 7 января в Лос-Анджелесе в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу, сообщило агентство Reuters. Площадь возгорания составила 1182 гектара, уничтожены жилые дома, к тушению привлекли авиацию.
Из-за пожара эвакуировали около 30 тысяч человек. На дорогах возникли пробки, из-за чего жителям пришлось эвакуироваться пешком, бросив автомобили. Из-за того, что огонь перекинулся на шоссе, некоторые люди укрылись на пляже, сообщает CNN.
В районе Пасифик-Палисейдс проживают несколько голливудских звезд (например, там находится дом Бена Аффлека). В зону эвакуации из-за пожара попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис, сообщает NBC News. Актер Джеймс Вудс опубликовал в соцсети X видео эвакуации из района, охваченного огнем.
В результате пожара никто не пострадал, заявили в пожарной службе Лос-Анджелеса. По данным властей, огонь угрожает более 25 тысячам человек и 10 тысячам жилых домов.
В Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Гэвин Ньюсом сообщил, что штат разместил пожарных в других районах Южной Калифорнии из-за того, что есть риск возникновения новых пожаров. Еще один пожар в Калифорнии произошел в 50 километрах от Лос-Анджелеса в предгорьях над Пасаденой, площадь возгорания составила 160 гектар. Более 96 000 человек в округе Лос-Анджелес остались без электричества.
Из-за пожара в Лос-Анджелесе президент США Джо Байден отменил свой визит в Калифорнию, где он планировал участвовать в церемонии создания двух новых национальных памятников. «Я предложил любую федеральную помощь, которая необходима для ликвидации ужасного пожара в Пасифик-Палисейдс, — заявил Байден.
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