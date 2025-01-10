Bloomberg: Канада в случае торговой войны с Трампом готова ввести пошлины на все товары из США

Правительство Канады рассматривает несколько вариантов ответных мер на случай, если избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность введет обещанные ранее 25-процентные пошлины на канадские товары. Об этом 10 января сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова источников.

Среди возможных вариантов — введение экспортных пошлин на виски из американского штата Кентукки, а также апельсиновый сок из Флориды. Об этом же 8 января сообщало издание Globe and Mail. По его информации, в список товаров также входят американские стальные и керамические изделия, в том числе унитазы и раковины.

По данным Bloomberg, правительство канадского премьера Джастина Трюдо, который уйдет в отставку в марте, готово пойти на более широкие меры. По словам одного из правительственных чиновников, один из списков, распространяемых внутри правительства, включает почти все товары, которые США экспортируют в Канаду.

Правительство Трюдо также допускает введение экспортных пошлин на стратегические товары, такие как нефть, уран и калийная соль. Как отмечает агентство, это крайняя мера, но подобный шаг может оказать «немедленное давление на американские цены на энергоносители».

Источники в правительстве Канады подчеркнули, что реакция официальной Оттавы будет зависеть от того, на что реально готов пойти Трамп. И, прежде всего, правительство Трюдо надеется избежать торговой войны. Вместе с тем канадские чиновники ожидают, что даже если Трамп не пойдет на масштабные меры, он все равно попытается как-нибудь ограничить канадский экспорт.

Дональд Трамп в последнее время активно выступает за то, чтобы присоединить Канаду к Соединенным Штатам. Он неоднократно называл Канаду 51-м штатом США. Ранее в январе Трамп заявил, что готов ввести экономические меры в отношении Канады. Джастин Трюдо, комментируя заявления Трампа, сказал, что «нет ни единого шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов». В ответ на это советник Трампа, бизнесмен Илон Маск, назвал Трюдо «девочкой» и «бывшим губернатором Канады».

Канада уже вводила пошлины на виски из Кентукки во время торгового спора 2018 года, в котором также участвовали США и Мексика. Торговый спор прекратился после того, как три страны договорились о пересмотре регионального торгового соглашения о свободной торговле.

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