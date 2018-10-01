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США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле

The Washington Post
16:05, 1 октября 2018
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США и Канада согласовали условия нового трехстороннего договора о торговле, в котором помимо них участвует Мексика. Новый договор придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое действовало с 1994 года. 

Канада в последний день переговоров согласилась на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности, в то время как США согласились с правом Канады и Мексики оспаривать протекционистские меры Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп уже назвал соглашение «великой сделкой».

США и Мексика согласовали основные пункты договора несколько недель назад.
Пересмотр NAFTA был обещан Дональдом Трампом в рамках его предвыборной программы. Он называл соглашение невыгодным для США. 
Ежегодный объем трехстороннего рынка превышает 1 триллион долларов США.

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