США, Канада и Мексика заключили новое соглашение о свободной торговле

США и Канада согласовали условия нового трехстороннего договора о торговле, в котором помимо них участвует Мексика. Новый договор придет на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое действовало с 1994 года.

Канада в последний день переговоров согласилась на ограничение мер по поддержке своей молочной промышленности, в то время как США согласились с правом Канады и Мексики оспаривать протекционистские меры Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп уже назвал соглашение «великой сделкой».