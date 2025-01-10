Аркадий Волож в 2023 году нанял охрану, после того как Путин назвал его «талантливым человеком». Так же президент РФ называл погибшего Евгения Пригожина

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож в 2023 году нанял охрану, после того как президент РФ Владимир Путин публично пожелал ему «здоровья». Об этом пишет Bloomberg в большом материале, посвященном Воложу.

Предприниматель, напоминает издание, в августе 2023 года впервые высказался по поводу вторжения России в Украину. Он назвал его «варварским» и заявил, что он «в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы». «Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — сказал тогда Волож.

Через месяц Путин прокомментировал слова Воложа. «Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране», — сказал российский президент.

Всего за две недели до этого Путин назвал «талантливым человеком» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе. На этом фоне Волож, пишет Bloomberg, после слов Путина почувствовал себя «некомфортно» и вскоре после этого впервые в жизни нанял себе охрану.

Волож живет в Израиле с 2014 года. После начала полномасштабной российско-украинской войны он попал под санкции Евросоюза — по версии европейских чиновников, «Яндекс» был прямо вовлечен в военную пропаганду.

После антивоенных заявлений Воложа санкции с него сняли. В 2024 году «Яндекс» был разделен на две компании — российскую, перешедшую под фактический контроль государства, и зарубежную. Зарубежная компания сменила название на Nebius, Волож стал ее руководителем.

Авиакатастрофа, в которой погиб Пригожин, произошла ровно два месяца спустя после его неудачного военного мятежа. По данным источников Wall Street Journal, крушение самолета было подстроено с целью убийства Пригожина — его организовал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а Путин «не был против». Официально российские власти до сих пор не назвали причин катастрофы.

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