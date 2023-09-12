Владимир Путин на Восточном экономическом форуме ( ) прокомментировал отъезд из России сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа.

Дай бог ему здоровья, пусть ему хорошо живется в Израиле, он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране (цитата по РИА Новости).

«Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право, на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов. Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать», — сказал Путин, комментируя антивоенное заявление Воложа.

Человек сам внутренне определяет для себя — он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает (цитата по РБК).

В том же выступлении Путин высказался об отъезде в Израиль Анатолия Чубайса. По словам Путина, Чубайс «уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич какой-то».

Аркадий Волож вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оказался под европейскими санкциями, покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекса», а также руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

10 августа 2023 года Волож публично высказался против войны. «Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — заявил Волож.

В конце августа стало известно, что Волож попросил Евросоюз снять с него санкции.

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