CNN: cоветники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности намерений избранного президента относительно Гренландии

Союзники и советники избранного президента США Дональда Трампа предупреждают датских чиновников о серьезности его намерений относительно Гренландии, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам одного высокопоставленного датского чиновника, сейчас «экосистема, поддерживающая эту идею, совершенно иная», чем в 2019 году, когда Трамп впервые высказался о покупке Гренландии. Другой собеседник CNN добавил, что «это кажется гораздо более серьезным».

Reuters со ссылкой на три источника пишет, что Трамп «серьезно настроен попытаться заполучить Гренландию» — как для «расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии», так и для «закрепления своего наследия». Один из собеседников агентства говорит, что Трамп вряд ли применит военную силу, но он «серьезно настроен» использовать другие средства — например, дипломатическое или экономическое давление на Данию. Еще один соратник Трампа рассказал, что видел список приоритетов внешней политики, составленный после победы Трампа на выборах, один из пунктов которого назывался: «Покупка Гренландии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен после заявлений Трампа о покупке Гренландии выразил мнение, что этого «очевидно, не произойдет» и «не стоит тратить много времени на разговоры». Однако датские чиновники считают, что единственным способом предотвратить кризис будет откровенный разговор о намерениях Трампа, а не предположение, что он несерьезен, пишет CNN.

Американские и датские чиновники при этом отмечают, что взятие на себя контроля над Гренландией станет для США «тяжелой ношей» и потребует новых инвестиций. Например, сейчас за патрулирование вод вокруг Гренландии и разбивание льда вдоль ее береговой линии отвечает датский королевский флот, и эту задачу придется взять на себя стареющему американскому ледокольному флоту. Кроме того, Дания участвует в контролировании обширных районов Гренландии с помощью патрулей на собачьих упряжках.

В декабре Дональд Трамп заявил, что «владение и контроль» над Гренландией являются «абсолютной необходимостью» для США, а остров нужен стране «в целях национальной безопасности». По его словам, «люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания какие-либо законные права» на Гренландию. На пресс-конференции 7 января Трамп предупредил, что Дания может столкнуться с высокими пошлинами, если не откажется от контроля над Гренландией, а отвечая на вопрос, может ли он заверить, что не будет использовать военное или экономическое давление для получения контроля, сказал: «Нет, я не могу гарантировать вам ни того, ни другого».

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на заявления Трампа говорил, что остров не продается и принадлежит гренландцам. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что ей «не хватает воображения, чтобы представить, что мы дойдем до такого [применения военных или экономических мер]». На заявления Трампа о покупке Гренландии отреагировали и в других странах Евросоюза. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что принцип нерушимости границ распространяется на все страны, где бы они ни находились.

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